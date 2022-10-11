Не чекайте, що ці люди будуть із вами щирими: шість найфальшивіших знаків Зодіаку

Діва, Овен, Лев, Близнюки, Риби та Терези будуть натягнуто посміхатися і пліткувати за спиною

Деякі знаки Зодіаку відрізняються надзвичайною чуйністю, вони здатні по-справжньому зрозуміти почуття іншої людини. З іншими ж представниками зодіакального кола у спілкуванні можуть виникнути проблеми через їх лицемірство, нещирість і двуличність.

За словами астрологів, найфальшивіші знаки Зодіаку — Діва, Овен, Лев, Близнюки, Риби та Терези. Вони можуть розхвалювати когось і тут же пліткувати про нього за його спиною. А якщо вони вам і посміхаються, то найчастіше натягнуто. Щирості від цієї шістки чекати не варто, і вони не винні, така риса прописана у їхньому гороскопі.

Діва

Тривожність і працьовитість Діви змушують їх поводитися нещиро. Вони будуть фальшивити і вдавати, що їм подобаються інші тільки для того, щоб їм дали спокій. Гороскоп для Діви на сьогодні читайте на сайті.

Овен

Відомі як своєю вдачею, так і своєю дикою, егоцентричною енергією — комбінація, що призводить до сумнівної поведінки, особливо у соціальних мережах. Цей запальний знак зазвичай слухає з наміром відповісти, а не зрозуміти по-справжньому. Не чекайте більшого, ніж випадковий кивок і швидкоплинний схвальний погляд. Що чекає на Овна сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Лев

Леви люблять вечірки та увагу до себе. Вони будуть вдавати, що їм подобаються інші, просто щоб залишатися популярними і залучати більше зацікавленості. Яким буде цей день для Лева, дізнайтесь у гороскопі на сьогодні.

Близнюки

Знак Близнюків має репутацію двуличного, що іноді є просто результатом їхньої нерішучості, але також може бути пов’язане з їхньою любов’ю до пліток. Близнюки використовують свою комунікабельність як зброю, щоб зображати себе такими, якими вони хочуть бути, а не є. Вони також відомі тим, що перебільшують та навіть вигадують інформацію лише тому, що їм подобається, як вона звучить. Що обіцяють зірки сьогодні Близнюкам, розповідає гороскоп на день.

Риби

Та ж інтуїтивна, чутлива натура, яка робить Риб безнадійними романтиками, також робить їх одними з найфальшивіших. Вони народжені догоджати людям і будуть говорити чи робити все, що потрібно, щоб усі залишилися задоволеними. Ви ніколи не можете бути впевнені, чи погоджуються вони з вами, бо ви маєте рацію, або просто для того, щоб уникнути конфронтації та зберегти мир. Про гороскоп для риб на сьогодні можна прочитати на сайті.

Терези

Вони одержимі рівновагою і зроблять будь-що для цього. У своєму прагненні до по-справжньому чесного і справедливого існування Терези рідко приймають чиюсь сторону. Однак це часто може мати протилежний ефект, у результаті їх називають фальшивими. Їхня фальшивість посилюється тим фактом, що Терези надто дбають про те, що про них думають інші. Намагаються вони пристосуватися, уникають суперечки або приховують свої справжні почуття, вони будуть вдавати, поки не досягнуть успіху. Про те, які події підготували зірки Терезам, йдеться в їхньому гороскопі.

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