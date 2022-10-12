Вічно все ускладнюють: названі знаки Зодіаку, з якими дуже важко побудувати відносини

Близнюки, Стрілець, Телець, Водолій, Скорпіон і Риби можуть чіплятися до дрібниць і постійно перевіряти почуття на міцність

Деякі знаки Зодіаку ідеально сумісні для кохання та можуть створити міцний союз на все життя. З іншими представниками зодіакального кола будувати відносини дуже складно. Справа в тому, що вони схильні постійно ускладнювати ті чи інші моменти.

За словами астрологів, серед знаків Зодіаку, з якими важко створювати стосунки — Близнюки, Стрілець, Телець, Водолій, Скорпіон і Риби. Ця шістка часто перевіряє почуття на міцність, з’ясовує стосунки, у всьому сумнівається і просто виводить партнера своїм складним характером.

Близнюки

Цим знакам дуже легко стає нудно, їм постійно потрібна іскра, щоб залишатися зацікавленими у відносинах, що дуже непросто. Близнюкам набридає стабільність та рутинне життя. Через це їм та їхньому партнеру дуже важко підтримувати почуття. Близнюки постійно потребують змін і пригод у стосунках.

Стрілець

Зі Стрільцями може бути складно підтримувати стосунки, бо вони схильні сприймати людей як належне і не дуже допомагають, коли справа доходить до вирішення проблеми. Стрільці часто втрачають терпіння, коли щось іде не так і намагаються втекти замість того, щоб працювати над союзом.

Телець

Представники цього знаку зодіаку дуже жорсткі та вперті. Вони не люблять іти на компроміс. Якщо ви зустрічаєтеся з Тельцем і у вас різні думки, вони не будуть дуже відкриті та готові вислухати вашу сторону. Це робить їх складними у стосунках.

Водолій

Люди цього знака погано реагують на емоції. Хоча самі можуть хотіти, щоб ви виявили до них співчуття, але реакції у відповідь від них чекати не варто. Коли ви проходите через щось і звертаєтеся до свого партнера-Водолія, він або вона можуть просто закритися від вас або дистанціюватися, бо вони не знають, що сказати чи зробити.

Скорпіон

Скорпіони дуже пристрасні та відчувають сильні почуття. Їхній настрій і емоції змінюються швидко, що робить їх дуже важкими для розуміння. Вони можуть не дозволити вам побачити те, що відчувають, це ускладнює взаємодію в парі. Вони також відомі своєю потайливістю, тому не підпустять вас до себе і часто можуть закритися або приховати свої почуття.

Риби

Вони дуже песимістичні й часто схильні розігрувати карту жертви. Риби схильні занадто багато думати і робити речі складнішими і гіршими, ніж вони є насправді. Це робить дуже важким вирішення проблем на практиці з ними.

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