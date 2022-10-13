Улюбленці долі: які знаки Зодіаку знаходяться під заступництвом вищих сил

Про таких говорять, що вони народилися в сорочці і мають сильного ангела охоронця.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки зодіаку, які, наче магнітом, притягують до себе якісь неприємності та проблеми. З ними постійно щось відбувається буквально на рівному місці.

Однак є люди, яких часто називають улюбленцями долі. Здається, що невидима сила відводить від них усі неприємності.

Близнюки

У цього знака чудова інтуїція, яка часто відводить Близнюків від неминучих проблем, що насуваються на них. Завдяки цьому Близнюки легко знаходять вихід навіть із найскладнішої ситуації. Головне — частіше прислухатися до внутрішнього голосу. Як складеться сьогоднішній день у Близнюків, дізнайтеся з їхнього гороскопу.

Лев

У цього знака Зодіаку періодично можуть виникати дрібні неприємності, але завдяки своєму інтелекту та впливу Лев просто уникає серйозних проблем. Це сильний знак, який знає, що він хоче від життя і чого прагне. Гороскоп Лева на день читайте на нашому сайті.

Діва

Оточуючі часто зауважують, що цей знак Зодіаку ніби знаходиться під захистом Всесвіту, і йому щастить. Завдяки своїй врівноваженості та спокійному характеру Діва облаштовує своє життя так, щоб у ньому все було ідеально та гармонійно. Що чекає на Діву сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром.