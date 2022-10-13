Самолюби та зрадники: астрологи назвали найгірші другі половинки за знаком Зодіаку

Найчастіше ці індивідууми не відрізняються особливою подружньою вірністю

Бувають вірні другі половинки за знаком Зодіаку, а бувають зрадники. Про останніх і поговоримо.

Астрологи розповіли, що проявляють себе як не дуже вірні партнери люди, народжені під сузір’ями Лева, Терезів та Водолія. Ці представники зодіакального кола здебільшого не відрізняються особливою подружньою вірністю, пише unian.

Леви

Леви за своєю суттю дуже егоїстичні. Їм часто буває важко знайти партнера для серйозних стосунків. Такі люди вимагають дуже багато уваги, при цьому не дбаючи про бажання і потреби другої половинки. Леви навіть можуть зрадити, але правда швидко розкривається. Яким буде цей день для Лева, повідомляє його гороскоп на сьогодні.

Терези

Терези дуже розбірливі. Навіть у шлюбі представники гороскопа примудряються в таємниці знайти когось на стороні. При цьому вони будуть метатися, не знати, кого ж обрати остаточно. Що підготували зірки Терезам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Водолії

Повітряні Водолії звикли задовольняти лише свої потреби. Це стосується як інтимного плану, так і емоційного. Вони можуть легко втратити інтерес до іншої людини і перейти до нових стосунків. Водолії не бояться зробити боляче партнеру і йдуть не оглядаючись. Гороскоп для Водолія на сьогодні читайте на сайті.

Раніше астрологи розповіли, чоловіки яких знаків Зодіаку є однолюбами. Розмінюватися на порочні зв’язки, що нічого не значать, вони точно не будуть.