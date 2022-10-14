Найкращі друзі за знаком Зодіаку: їхня дружба триває все життя

За словами астрологів, деякі знаки Зодіаку підходять один одному для дружби ідеально

Деякі знаки Зодіаку неймовірно сумісні щодо любові, відносин і сім’ї. Інші представники зодіакального кола стають прекрасними друзями. Вони немов половинки одного цілого, завдяки чому їхні приятельські стосунки комфорти та міцні.

Знайти кращого друга може бути непросто, особливо коли ви стаєте старшим. Є люди, з якими ви сходитеся одразу, а з кимось спілкуватися просто неможливо. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку стають найкращими друзями та чому.

Овен та Терези

Овен — зухвала і цілеспрямована людина, яка досягає успіху в динамічних, веселих і пристрасних партнерських відносинах. Ви підходите до всіх аспектів життя з впевненістю та прямотою, яку інші не можуть ігнорувати. Як не дивно, Овни ладнають з Терезами. Протилежності притягуються у цій дружбі. Овен показує Терезам як бути більш незалежними і впевненими в собі, в той час як Терези додають настільки необхідний баланс у стрімкий спосіб життя Овна, пропонуючи допомогу та поради, щоб "охолодити" його.

Телець і Діва

Телець є дуже виборним, коли справа доходить до друзів. Ви дбаєте про те, щоб берегти свій час і енергію, і віддаєте перевагу дружнім відносинам, в яких ви можете бути найближчою довіреною особою і вболівальником один для одного. Якщо ви народилися під знаком Тельця, то найкраще порозумієтеся з Дівою. Ця стабільна дружба приносить безтурботність обом знакам. Телець і Діва спілкуються, насолоджуючись земними насолодами та чарівними вечорами.

Рак і Риби

Милий і сентиментальний Рак — один із найбільш турботливих знаків, тому бути вашим другом легко. Тим не менш, важливо, щоб ви оточили себе такими ж чуйними людьми, щоб бути впевненим, що хтось буде поряд з вами, коли настануть важкі часи. Чарівні та ідеалістичні Риби – ідеальна пара для вас. Ці діти моря — мрійливі та чутливі істоти, що робить їх найкращими друзями. Вони вроджено розуміють іншого, залишаючись близькими в часі. Ця дружба — союз, укладений на небесах, оскільки ви обидва інтуїтивно розумієте, що потрібно іншому, щоб почуватися побаченим і почутим.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку стають найгіршими другими половинками – це егоїсти та зрадники.