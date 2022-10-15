Постійно сумують і чекають на погані звістки: названі найсумніші знаки Зодіаку

Цим людям складно підняти настрій, бо вони навіть у позитиві прагнуть побачити зворотний бік.

Є люди, яким не страшні жодні неприємності, тому що вони перебувають під заступництвом вищих сил і їх часто називають улюбленцями долі. Здається, що біда обходить їх стороною.

Але існує й повна їхня протилежність серед знаків Зодіаку. Цим особам все представляється у похмурих кольорах. І навіть хороші новини їх не радують, бо за білою смугою вони незмінно вичікують на чорну.

Телець

Цей знак у всьому шукає мінуси і здатний вигадати проблему на рівному місці. Він майстер накрутити себе та оточуючих. А тому складається враження, що Телець – найпесимістичніший представник зодіакального кола, який просто не вміє радіти життю. Що чекає на Тельця сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Близнюки

Ці люди самі не знають, чого вони хочуть, а тому часто перебувають у пошуках та поневіряннях. Навряд чи це приносить їм якесь задоволення, тим більше, що багато їхніх страхів і сумнівів мають властивість матеріалізуватися. Близнюки часто скаржаться життя, залучаючи себе суцільний негатив. Як складеться сьогоднішній день у Близнюків, дізнайтеся з їхнього гороскопу.

Риби

Представники цього знака замкнуті на собі та своїх проблемах, завжди і у всьому шукають підступи. У них розвинена манія, що оточуючі хочуть їх підставити, зрадити чи чимось образити. Складається враження, що Риби у всьому бачать лише мінуси, не зважаючи на позитивні моменти. Гороскоп Риб на день читайте на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які знаки Зодіаку незабаром чекає успіх.