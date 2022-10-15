Названо знаки Зодіаку, у яких виникнуть проблеми наступного тижня

Когось чекають невдачі на роботі, а когось — у коханні

Астрологи, які раніше назвали щасливчиків листопада-2022 за знаком Зодіаку, розповіли, хто із представників зодіакального кола зіткнеться з масою неприємностей найближчим часом.

Згідно з прогнозом на період з 17 по 23 жовтня, зазнають невдач у справах люди, народжені під сузір’ями Раку, Терезів та Скорпіона. Про це пише meta.

Раки

Раків почнуть відвідувати депресивні думки через невдачі на роботі та в бізнесі. Також зіпсують настрій проблеми у фінансовій сфері. Яким буде цей день для Раку, повідомляє його гороскоп на сьогодні.

Терези

Терезів чекають проблеми з грошима. Людям цього знака Зодіаку слід підготуватися до великих, але необхідних витрат чи затримки зарплати. Що підготували зірки Терезам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Скорпіони

Скорпіони можуть поскандалити з коханою людиною. Цим представникам гороскопа слід контролювати негативні емоції. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку доведеться міняти плани у жовтні 2022 року.