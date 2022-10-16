Не розлий вода: названо три пари найкращих друзів за знаком Зодіаку

Можливо, ви і ваш найкращий друг зустрілися невипадково, а збігаєтеся за гороскопом

Деякі знаки Зодіаку знаходять свої ідеальні другі половинки, адже їхня сумісність прописана навіть у гороскопі. Свої збіги існують і для знаків-друзів. Певні представники зодіакального кола можуть стати вірними друзями на все життя.

За словами астрологів, для кожного знака Зодіаку можна виділити найкращого зодіакального друга. Ці друзі розуміють одне одного із півслова і завжди підтримують. Знайти такого друга – справжнє щастя у житті.

Близнюки та Терези

Близнюкам важко знайти когось, з ким вони не ладнають. Але їхній ідеальний друг — це людина, котра любить як глибокі інтелектуальні розмови, так і нічні танці до раннього ранку. Ці два знаки знають, як разом шукати задоволення та насолоди. У цій дружбі обидва знаки набувають знання, що робить її справжньою зустріччю розумів.

Лев і Водолій

Коли Лев шукає ідеального кращого друга, йому потрібен хтось так само унікальний, творчий і веселий. Взаємна повага та захоплення зближують цих двох. Хоча шлях до того, щоб стати найкращими друзями, може бути складним, вони обоє спробують відкласти убік свої розбіжності та побудувати міцну дружбу.

Діва й Скорпіон

Діві потрібен найкращий друг, з яким вона зможе поговорити про найбільші таємниці життя. Чарівний Скорпіон спочатку може здатися занадто закритим, але стабільна, земна енергія Дів — прийом, який змусить його розкритися. Діва і Скорпіон розкривають краще одне в одному, переконують один одного у своїй відданості, допомагаючи заспокоїти тривоги та часто підтримуючи глибокі інтелектуальні бесіди.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще знаки Зодіаку можуть стати хорошими друзями.