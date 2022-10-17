Найбоягузливіші знаки Зодіаку

Боягузливість — те, чого цим трьом індивідуумам ніяк не позбутися

На відміну від сильних і безстрашних знаків Зодіаку, цих представників зодіакального кола боягузтво супроводжує завжди.

Астрологи розповіли, що люди, народжені під сузір’ями Раку, Стрільця та Риб, бояться буквально всього, бо за своєю природою боягузливі.

Риби

Риби можуть впадати в паніку в найпростішій ситуації. Люди цього знака дуже вразливі, а їхня бурхлива фантазія здатна намалювати найгірші сценарії будь-якої ситуації. Такі думки не вселяють ентузіазму, тому Риби завжди переживають та бояться. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Риб на сьогодні.

Раки

Допитливі Раки дуже люблять отримувати нові знання. Можна подумати, що в цьому нічого поганого немає, проте не у випадку із цими представниками знаку. У Раків з’являється велика кількість страхів через те, що вони знають, що й до чого може призвести, тому налаштовуються на негативний результат. Він якраз і лякає їх. Гороскоп Рака на сьогодні читайте на нашому сайті.

Стрільці

Рішучі та сміливі Стрільці мають багато різних забобонів. Вони не дозволяють їм жити спокійно, насолоджуватися кожним моментом. Щоразу люди цього знака припускають і побоюються, що може статися жахливого теоретично. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Стрільця на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку трапляться неприємності цього тижня.