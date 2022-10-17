Цінують свободу більше, ніж вірність: названі знаки Зодіаку, які розіб’ють вам серце

Поки ви плануєте романтичну подорож, ваш партнер може вже витрачати сімейний бюджет на відпочинок на самоті

Деякі знаки Зодіаку завжди залишаються вірними своїм половинкам. Інші представники зодіакального кола не можуть похвалитися відданістю. А свобода – найважливіше для них, навіть якщо їхній вибір дуже засмутить партнера.

На думку астрологів, деякі люди більше за інших схильні руйнувати ваші мрії про стосунки. Є шість знаків Зодіаку, які найчастіше розбивають серце, можуть піти на зраду й не помічати почуття коханої чи коханого.

Скорпіон

Скорпіон буде ставитись до вас так, ніби ви його заповітна мрія, навіть якщо ви ще не знаєте по-батькові один одного. Коли Скорпіон розуміє, що насправді вам не судилося бути разом, і йде, це принесе вам страждання. Адже ви думали, що так він поводиться зі справжнім коханням, а виявляється — з усіма. Скорпіони відомі своєю загадковістю та скритністю, їм дуже важко повністю довіряти.

Водолій

Водолії, що вважаються найменш романтичним знаком, більше стурбовані своєю незалежністю, ніж мистецтвом відносин. Думка про те, щоб присвятити себе тільки одній людині, може їх налякати, тому вони різко закінчують стосунки або вважають за краще поводитися вкрай невимушено. Вони можуть бути стійкими та вірними у стосунках, а потім раптово й несподівано вирішити, що ви їх стримуєте і пред’являєте надто багато вимог.

Стрілець

Цей вогненний знак рухається пригодами, завжди готовий до наступної екзотичної подорожі або нової роботи в новому місті (чи країні!). Природно, це прагнення свободи не залишає місця для довгострокових відносин. Стрільці люблять фазу медового місяця у відносинах, але в той момент, коли все стає реальним та серйозним, у них з’являється бажання знову стати вільними. Не найчутливіший знак, який часто ставить свої потреби на перше місце і не замислюється над тим, як це може вплинути на їхнього партнера. Поки ви були зайняті плануванням спільної подорожі мрії, вони вже забронювали поїздку поодинці та ставлять галочки у списку цілей без вас.

Овен

Овни завжди шукають хвилювання, виклики та велику драму. Овен, що вважається найдикішим знаком, більше займається гонитвою, ніж упійманням. Відносини, які надто спокійні та передбачувані, починають його втомлювати.

Риби

Риби люблять щиро, шалено і справді глибоко. Однак цей романтик змусить вас повністю закохатися в них, тож уся ваша істота буде занурена у стосунки. І падіння з такої висоти, безумовно, може залишити вас із розбитим серцем. У цього знака є тенденція створювати в їхній голові прекрасну ілюзію і відігравати роль справжнього романтика.

Близнюки

Близнюки постійно шукають нові враження, їм подобається різноманітність. Близнюки також надзвичайно зацікавлені та можуть легко зацікавитися кимось новим і залишити свого нинішнього партнера. Найскладніше, що вони вміють змусити вас думати, що ви єдиний і неповторний (єдиний і неповторний). Коли вони розривають стосунки, то не гаючи часу знаходять нові й тут же діляться парними знімками у соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому віці різні знаки Зодіаку зустрічають своє кохання.