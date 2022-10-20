Цим людям важко зберігати вірність: названі головні зрадники за знаком Зодіаку

Овен, Близнюки, Терези, Скорпіон та Риби легко обманюють і приховують зради

Деякі знаки Зодіаку вміють зберігати вірність своїм половинкам і ніколи не підуть на зраду, боячись зруйнувати сім’ю. А ось інші представники зодіакального кола можуть брехати та зраджувати, так уже прописано в їхніх гороскопах.

За словами астрологів, найневірніші знаки Зодіаку — Овен, Близнюки, Терези, Скорпіон та Риби. Саме серед них найчастіше зустрічаються зрадники. Усі ми маємо свої потреби у відносинах, але для цієї п’ятірки вірність не є найвищим пріоритетом. Крім того, вони майстерно приховують свої стрибки через пліт.

Овен

Має надзвичайно високий сексуальний потяг, багато речей йому швидко набридають. Їхній партнер повинен бути напоготові, щоб Овен не дивився на всі боки. Швидко закохується, але так само швидко може розлюбити. Схильний діяти, не думаючи про наслідки. Легко йдуть роман на одну ніч, а не на постійні стосунки.

Близнюки

Це той знак, який швидше за все обдурить. Більш податливі та відкриті для пропозицій та бажань. Можуть бути одним із головних винуватців зради. Їм легко стає нудно у стосунках. Близнюки потребують різноманітності, свободи та гнучкості у своєму житті, щоб бути щасливими. Дуже розумні та знайдуть способи приховати свою зраду від партнера.

Терези

Найвищою мірою романтичні та надзвичайно орієнтовані на відносини. Вони товариські, природжені коханці та пацифісти. Якщо Терези зраджують, то це тому, що вони прагнуть знайти те, що, на їхню думку, вони не отримують від свого партнера у стосунках. Вони почуватимуться жахливо винними через зраду, але щоб зберегти мир, зроблять усе можливе, щоб приховати її.

Скорпіон

Секс відіграє величезну роль у зміцненні відносин зі Скорпіоном, тому якщо ця частина їхніх нинішніх відносин не сильна, вони можуть шукати щось інше. Деяким Скорпіонам може сподобатися ідея "таємного роману", тому що вони набувають гострих відчуттів від того, що зберігають такий скандал у глибокому секреті. Коли справа доходить до приховування роману, Скорпіони можуть бути наймайстернішими в цьому.

Риби

Можуть легко спокуситися, якщо відчують магнетичний зв’язок із кимось. Хоча Риби насолоджуватимуться своїм романом, вони не отримують задоволення від зради. Якщо вони незадоволені своїми нинішніми стосунками, то, зазвичай, піддаються своїм фантазіям і втягуються у роман. Оскільки Рибам не подобаються конфлікти, вони намагатимуться приховувати їх, наскільки це можливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку вміють майстерно фліртувати.