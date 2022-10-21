Названі три знаки Зодіаку, які читають людей, наче відкриту книгу

Скорпіон, Водолій та Близнюки відчувають найменші зміни в поведінці інших і розпізнають лукавство

Деякі знаки Зодіаку брешуть прямо в обличчя і вважаються головними брехунами. Інші ж представники зодіакального кола навпаки можуть миттєво вловлювати лукавство, адже ці люди читають інших, наче відкриту книгу.

За словами астрологів, серед знаків Зодіаку, які вміють "читати людей", виявилися Скорпіон, Водолій та Близнюки. Вони завжди знають, якщо ви приховуєте якусь таємницю. Ця трійка вміє вловлювати вібрації та найменші зміни у поведінці інших.

Скорпіон

Безглуздо намагатися щось приховати від Скорпіона. Він завжди може сказати, коли ви брешете або приховуєте від нього щось важливе. Коли Скорпіон запитує "Що сталося?" або "Як справи?", то шукає душевних одкровень, а не поверхових розмов. Скорпіони досліджують і проникають, а також чудово вміють підслуховувати, тож будьте обережні з тим, що ви кажете, коли вони в сусідній кімнаті! Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Водолій

Цей знак – така собі навчена життям старенька бабуся Зодіаку, яка завжди спостерігає збоку, але робить докладні записи про все в умі. Водолій не буде говорити, якщо ви не запитаєте його думки безпосередньо, але коли ви це зробите, ви зрозумієте, що вони знають всю вашу історію життя, можливо, краще, ніж ви самі. Яким буде цей день для Водолія, розповість гороскоп на сьогодні.

Близнюки

Вони кмітливі й точно знають, що відбувається. Це природжені журналісти та дослідники, завжди готові слідувати інтуїції і отримувати сенсацію. Однак, на відміну від Скорпіона і Водолія, Близнюки не спостерігатимуть або чекатимуть відповідного моменту, а одразу вкажуть вам на лукавство, якщо ви спробуєте щось приховати від нього. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку завжди опиняються у центрі уваги, навіть якщо приходять до незнайомої компанії.