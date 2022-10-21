Жовтневе затемнення найбільше вплине на ці чотири знаки Зодіаку: що на них чекає

Телець, Лев, Скорпіон, Водолій можуть зіштовхнутися із серйозними змінами у житті після 25 жовтня

Наприкінці місяця очікується важлива небесна подія – сонячне затемнення, яке відбудеться 25 жовтня 2022 року та ознаменує собою старт коридору затемнень. Астрологи відзначають, що цей період може бути болючим, доведеться попрощатися зі звичними речами, щоби звільнити дорогу новому.

За словами астрологів, жовтневе затемнення 25 числа несе серйозні зміни у житті чотирьох знаків Зодіаку – Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія. Саме ця четвірка більше за інших відчує цю космічну подію.

Телець

Тільці можуть захотіти звільнитися від зобов’язання, яке взяли перед кимось чи завершити відносини. Крім того, можуть статися критичні події в особистому житті. У будь-якому випадку це сонячне затемнення розставить всі крапки над i. Якщо хтось хоче бути у вашому житті, то буде!

Лев

Затемнення обіцяє глибоко особисті зміни. Ця подія може бути провісником змін у вашій внутрішній динаміці. Можливо, ви готові переїхати, прийняти нового члена сім’ї або просто почати перестановку в будинку. Тільки пам’ятайте, що зміни не настають миттєво, потрібен час, щоб ваше нове життя пустило коріння.

Скорпіон

У вашому житті скоро буде дуже багато справ, але ви цілком здатні впоратися з тим, що буде далі! Сонячне затемнення може означати для вас пошук ідентичності. Якщо у вашому житті починають відбуватися несподівані зміни, вони призначені для того, щоб ви стали тією людиною, якою завжди хотіли бути. Скорпіоне, ви переросли свої нинішні обставини і готові спробувати щось нове.

Водолій

Будьте готові вдатися до жертв заради свого успіху! Це сонячне затемнення веде вас до нової ери у вашій професійній подорожі. Можливо, ви готуєтеся до підвищення на службі або навіть повністю змінюєте кар’єрний шлях. У будь-якому випадку, настав час прийняти відповідальність, яку вам пропонують, ви реально готові до неї.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли настане пік сонячного затемнення 25 жовтня і що не радять робити цього дня астрологи.