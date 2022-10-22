Яким знакам Зодіаку не вдасться відпочити цими вихідними: чекає нудна робота

Про такі вихідні вони точно не мріяли ніколи у своєму житті

Вихідні — це той час, коли можна нарешті забути про робочі питання, відпочити душею і тілом, зустрітися з друзями, провести час з коханою людиною. Проте з 22 по 23 жовтня зірки перекреслять подібні плани трьом знакам Зодіаку. Раніше ми писали, хто з представників гороскопа, навпаки, незабаром весело проведе час.

Астрологи відзначають, що люди, народжені під сузір’ями Тельця, Близнюків і Стрільця, якщо і планували розважитися цими вихідними, їм все ж таки буде не до веселощів.

Тельці

Тельці, які планували відпочити і провести час в своє задоволення зіткнуться з тим, що їм доведеться вирішувати побутові справи, які накопичилися за останні дні. Їх буде дуже багато, тож люди цього знака дуже втомляться. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Тельця на сьогодні.

Близнюки

На вихідні Близнюки побудували безліч планів, але втілити їх у життя завадять родичі. Вони даватимуть Близнюкам безліч доручень, через це представників знака це дуже розлютить. Настрій у них буде зіпсований. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Близнюків на сьогодні.

Стрільці

Стрільці зіткнуться з тим, що багато побутових питань у них ще не вирішено. Людям цього знака доведеться зайнятися дуже нудною роботою, генеральним прибиранням, лагодженням поламаних речей. Повеселитись у компанії друзів або зайнятися улюбленим хобі у них не вийде. Гороскоп Стрільця на сьогодні читайте на нашому сайті.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку залишаться з порожнім гаманцем найближчими днями.