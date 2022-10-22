Названо знаки Зодіаку, в житті яких відбудуться фатальні події цієї зими
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Комусь неймовірно пощастить у кар’єрі, комусь - у коханні
Осінь ще не закінчилася, а астрологи вже радують нас хоч якимись позитивними прогнозами на зиму, що наближається. Хтось може і мерзнутиме, але в обіймах коханих і з грошима під подушкою.
До списку щасливців потрапили люди, народжені під сузір’ями Стрільця, Козерога та Водолія. Про це пише meta.
Стрільці
Стрільців чекає успіх у кар’єрі. За відповідальне ставлення до роботи люди цього знака будуть винагороджені гарною премією чи підвищенням. Астрологи радять більше спілкуватися з керівництвом та пропонувати свої ідеї. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Стрільця на сьогодні.
Козероги
Козероги зможуть легко вирішити всі проблеми та покращити стосунки з дорогими людьми. Також ця зима дуже удачлива для нових починань. Астрологи зазначають, що переїзд цієї зими принесе щастя у життя людей цього знаку. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Козерога на сьогодні.
Водолії
На повітряних Водоліїв чекає успіх в особистому житті. Самотні представники цього знака зустрінуть другу половинку у найнесподіваніший момент. Астрологи радять їм бути відкритими для знайомств з новими людьми. Сімейні Водолії можуть зважитися на весілля чи народження дитини. Гороскоп Водолія на сьогодні читайте на нашому сайті.
Раніше астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку буде складний період наприкінці жовтня 2022 року.