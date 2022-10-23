Затемнення 25 жовтня: на кого зі знаків Зодіаку чекають фатальні зміни в житті

Левам, Терезам і Скорпіонам потрібно готуватися до несподіванок

Сонячне затемнення, яке відбудеться 25 жовтня, вплине практично на кожного представника зодіакального кола. Для деяких знаків Зодіаку цей період буде позитивним, іншим затемнення принесе негативні моменти.

Астрологи розповіли, що фатальним космічне явище буде для людей, народжених під сузір’ями Лева, Терезів та Скорпіона. Про це пише unian.

Леви

Леви мають великий ризик посваритися з близькою людиною. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку навчитися поступатися у конфліктах, щоб не погіршити становище. Важливо проявляти ініціативу щодо примирення, якщо людина дійсно важлива. Гороскоп Лева на сьогодні читайте на нашому сайті.

Терези

У Терезів у цей день може статися справжній нервовий зрив. Наприклад, терпіння може луснути через проблему, яка ніяк не може вирішитись. Також можливий скандал з кимось з навколишніх. Як складеться день цього знака Зодіаку — можна дізнатися в гороскопі Терезів на сьогодні.

Скорпіони

У Скорпіонів з’явиться гостре бажання все кинути та втекти. Останнім часом вони відчували стрес на роботі. Люди цього знаку Зодіаку можуть вирішити звільнитися чи розірвати відносини з партнером. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Скорпіона на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.