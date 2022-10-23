З дітьми цих знаків Зодіаку дуже складно порозумітися — рідко йдуть на контакт

Батькам нелегко порозумітися з чадом

Багато дітей відповідають дорослим та ровесникам взаємністю у спілкуванні. Такі дітки легко йдуть на контакт, навіть відрізняються зайвою довірливістю. Але є хлопчики та дівчатка, які є абсолютною протилежністю.

Складно порозумітися з дітьми, які народилися під сузір’ями Раку, Скорпіона та Водолія. Доведеться докласти серйозних зусиль, щоб порозумітися з ними.

Водолії

Водолії проявляють свою незалежність ще з дитинства. Вони часто роблять те, що хочуть, нікого не слухають, проявляють свій характер при кожній нагоді. Роблять вони це не зі зла, але конфронтації з дорослими виникають. Що випало на долю Водолія сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раки

Раки не особливо активні у спілкуванні. Діти цього знака Зодіаку рідко йдуть на контакт, приховують від дорослих те, що відбувається у їхньому житті. Виховання це суттєво ускладнює. Як проходить сьогоднішній день у Рака, дізнайтеся з його гороскопа.

Скорпіони

Маленьким Скорпіонам, як і у дорослому віці, важко тримати себе в руках. Вони не в змозі контролювати свої емоції, можуть стати агресивними на рівному місці. Якщо в компанії однолітків вони будуть зірками, то порозумітися з батьками або вчителями буде дуже важко. Гороскоп Скорпіона на день читайте на нашому сайті.

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