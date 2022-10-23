Названі затяті романтики за знаком Зодіаку: ці люди вірять у справжнє кохання
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Раки, Терези та Риби мріють зустріти свою половинку та провести з нею все життя
Деякі знаки Зодіаку часто змінюють своїх партнерів і не вміють зберігати вірність. Інші ж представники зодіакального кола вірять у силу справжнього та безумовного кохання. Астрологи називають їх затятими романтиками Зодіаку.
За словами астрологів, найромантичніші серед зодіакальних фігур – Раки, Терези та Риби. Ці троє вважають, що кожна людина може зустріти свою долю і здобути щастя з коханою людиною. Гарні залицяння, уважність до дрібниць та романтичні сюрпризи – це про них.
Рак
Це люди, які вірять у кохання. Вони неймовірно романтичні та схильні приймати більшість рішень на основі своїх емоцій та почуттів. Раки твердо переконані, що є хтось, кому судилося бути з ними. Гороскоп для Рака на сьогодні читайте на сайті.
Терези
Схильні дивитись на все з гарного боку. Оптимісти, які вірять у кохання та романтику. Для них все можливо. Вони з тих людей, які зроблять все, щоб викликати посмішку на обличчях своїх близьких, і схильні віддавати пріоритет тим, кого вони люблять глибоко та безмірно. Що чекає на Терезів сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.
Риби
Ці люди живуть у своєму власному світі мрій та фантазій. Вони надзвичайно романтичні та вірять у концепцію безумовного й безсмертного кохання. Їм властиво жити у світі, який сильно відрізняється від реальності та в якому немає жодного цинізму. Яким буде цей день для Риб, розповість гороскоп на сьогодні.
Раніше "Телеграф" писав, які чоловіки вважаються найкращими сім'янинами за знаком Зодіаку.