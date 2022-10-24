За десерт віддадуть усе: названі три знаки Зодіаку, які обожнюють солодке

Телець, Рак та Терези можуть відмовитися від різної їжі, але тільки не від солодощів

Деякі знаки Зодіаку зовсім не вміють пити, хоч ніколи не проти перекинути келих-другий. Інші представники зодіакального кола чи не душу готові віддати за шматочок солодкого пончика або торта з кремом.

За словами астрологів, знак Зодіаку може сказати багато про людину і навіть про її смаки в їжі. Серед головних ласунів опинилися Телець, Рак і Терези. Багато хто любить десерти, але ця трійка просто не може жити без солодкого, але не соромиться в цьому зізнатися.

Телець

Тільці люблять все багате і розкішне, тому їм подобаються десерти з різноманітними смаками та ті, що складаються з різних верств. Вони ненавидять здорове харчування і люблять балувати свої смакові рецептори такими речами, як шоколад, цукерки й печиво. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Рак

Раки люблять усе солодке. Оскільки Раки прив’язані до будинку, вони люблять речі, які змушують їх почуватися як удома та комфортно. Десерти змушують їх почуватися затишно й приносять їм щастя і радість. Вони люблять наїдатися млинцями, морозивом і пирогами. Для них десерт це те, що подарує відчуття затишку. Що чекає на Рака сьогодні, дізнайтеся в гороскопі на день.

Терези

Терези люблять естетику. У десертах теж люблять ті, що тішать око і на які приємно дивитися. Їм подобаються незвичайні десерти із багатим смаком. Для них поїдання десертів – це спосіб потішити себе. Одним із найулюбленіших десертів Терезів є полуничний чізкейк. Яким буде цей день для Терезів, розповість гороскоп на сьогодні.

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