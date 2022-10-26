Знаки Зодіаку, на яких чекає біла смуга в листопаді: хто став фаворитом фортуни

Листопад виявиться досить сприятливим часом цих знаків Зодіаку.

Початок останнього осіннього місяця припадає на середину коридору затемнень, який розпочався 25 жовтня, а це означає, що, як мінімум, перший тиждень листопада буде досить складним періодом. Понад те, ретроградний Марс лише додасть складнощів, але з цих трьох знаків Зодіаку.

Астрологи виділили трійку представників зодіакального кола, котрим листопад стане дуже успішним місяцем. Це люди, народжені під сузір’ями Тельців, Раків та Риб.

Телець

Представникам цього знака Зодіаку простіше прийматиме важливі рішення, які значно вплинуть на їхнє життя. Також Тельців оминатимуть негативні думки та настрої, що допоможуть знайти та посилити мотивацію на звершення. Гороскоп для Тельця сьогодні читайте на сайті.

Рак

Раки – найщасливіші люди листопада, оскільки ретроградний Марс на них взагалі не вплине. Раки стануть менш дратівливими, а впертість не надаватиме таких "незручностей" для інших людей, тому можна сміливо рухатися вперед і намагатися здобувати перемоги у коханні, у справах, у роботі. Гороскоп для Раку читайте на сайті.

Риби

Рибам дуже везтиме весь місяць, особливо у другій його половині. Також головне скласти план своїх дій і категорично не можна різко змінювати пріоритети та плани. Це може спричинити фіаско. Також листопад чудовий місяць для вивчення мов, обмінюватися досвідом, і в принципі для навчання. Яким буде цей день для Риб, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, які чоловіки вважаються найкращими чоловіками за знаком Зодіаку.