У них усередині вирує буря почуттів: названі найемоційніші знаки Зодіаку

Овен, Рак, Скорпіон і Риби дуже чутливі і мають яскраву палітру емоцій

Деякі знаки Зодіаку дуже фальшиві та не вміють виявляти свої щирі емоції. Інші ж представники зодіакального кола не приховують гаму почуттів, що вирують у них усередині, і щедро діляться емоціями з оточенням.

За словами астрологів, найемоційніші знаки Зодіаку – це Овен, Рак, Скорпіон та Риби. Ці четверо більш схильні до явного вираження своїх емоцій і почуттів, будь це радість чи агресія.

Овен

Цей знак має репутацію запальної та імпульсивної людини. Іноді ви схильні реагувати безрозсудно, це той випадок, коли ухвалюють рішення "на емоціях". Нерідко ви відчуваєте безліч емоцій одночасно, що нелегко і для вас, і для оточення. Що чекає на Овна сьогодні, дізнайтесь у гороскопі на день.

Рак

Ці люди дуже чутливі та прив’язані до своїх емоцій. Рак реагує як емоційна губка, вбираючи будь-які почуття, що знаходяться з ним у кімнаті будь-якої миті. Ці знаки часто дають волю емоціям і плачуть, щоб позбавитися від емоційного навантаження. Яким буде цей день для Рака, розповість гороскоп на сьогодні.

Скорпіон

Під твердою зовнішністю Скорпіона ховається дуже емоційна істота. Ви можете не виражати емоції явно, вам просто потрібно багато часу, щоб їх озвучити. Скорпіони інтуїтивні, а іноді й параноїки за своєю природою, що часто призводить до того, що вони роблять поспішні емоційні висновки про людей та ситуації, перш ніж будуть представлені будь-які фактичні докази. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Нерозривно пов’язані зі своїм настроєм та реакцією. Ви іноді можете бути імпульсивними, висловлюючи свої почуття. Гіперемпатія може призвести до того, що Риби змішуватимуть свої емоції і емоції інших людей настільки, що вони легко стають емоційно виснаженими. Гороскоп для Риб розповідає, що підготували їм зірки сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку вміють читати людей, наче відкриту книгу.