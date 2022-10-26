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Названі знаки Зодіаку, на яких чекають кар’єрні злети та падіння в листопаді

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Листопад буде насиченим для двійки знаків Новина оновлена 26 жовтня 2022, 17:50
Листопад буде насиченим для двійки знаків. Фото thestatesman.com

Зміни допоможуть Левам та Стрільцям ухвалити важливе рішення, які стосуються фінансової та кар’єрної сфери

Листопад виявиться досить сприятливим для деяких знаків Зодіаку, на цих фаворитів фортуни чекає біла смуга в житті. Увага інших представників зодіакального кола в останній місяць осені буде повністю зосереджена на кар’єрі.

За словами астрологів, на нас чекає дуже драматичний місяць. У листопаді 2022 року приготуйтеся до драматичних змін, оскільки повне місячне затемнення в Тельці 8 листопада викличе шокові наслідки у роботі та фінансовому житті. До кар’єрних зльотів і падінь потрібно готуватися Левам і Стрільцям.

Лев

Якщо ви були на межі зміни своєї кар’єри, то в листопаді ви можете зіткнутися з несподіваними змінами, які допоможуть вам ухвалити рішення. Звертайте увагу на знаки навколо вас та довіряйте своїй інтуїції, навіть якщо вона спрямовує вас на шлях, який здається складнішим. Молодий місяць у Стрільці 24 листопада стане чудовою можливістю розпочати новий творчий проєкт, є шанс, що він може перерости в щось більше. Вірте у свій потенціал, щоб досягти успіху у всьому, чим ви захоплені.

Стрілець

Можливо, вам доведеться зіткнутися з незручним переходом через зміну робочого середовища та звикання до нового розпорядку. Однак, як тільки Венера увійде у ваш знак 16 листопада, ваш ентузіазм і пристрасть до життя зростуть. Вивчіть свої інтереси, дізнайтеся щось нове й навчіть оточення жити моментом. Намагайтеся зберігати позитивний настрій під час життєвих злетів і падінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у трьох знаків Зодіаку кардинально зміниться життя цієї зими. Все може змінитись як у особистому житті, так і у сфері роботи.

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#Листопад #Лев (знак зодіаку) #Стрілець (знак зодіаку)