Безлад — їхня стихія: які знаки Зодіаку не люблять прибирати

Вони панують над хаосом

На відміну від найкращих господинь за знаком Зодіаку, ці представники гороскопа не здатні підтримувати порядок у будинку, на своєму офісному столі і навіть у власному гаманці.

Астрологи відзначають, що найнеохайніші люди народжуються під сузір’ями Лева, Скорпіона та Козерога. Про це пише cluber. Для них безлад — це норма.

Скорпіони

Скорпіони можуть прибрати у квартирі, якщо чекають на гостей, але в інших випадках вони знайдуть справи важливіші: валятимуться в ліжку, дивитимуться телевізор, гратимуть на приставці, будуть їсти ласощі. Їм буде простіше купити нову модель робота-пилососа, посудомийну машину, ніж прибирати самим. Гороскоп Скорпіона на день читайте на нашому сайті.

Леви

Немитий посуд для Левів не є приводом для занепокоєння. Вони краще приділять час своїй зовнішності, а потім уже зроблять все інше. Для них завжди у пріоритеті не заправлене ліжко, а випрасуваний одяг та чисте взуття. Як проходить сьогоднішній день у Лева, дізнайтеся з його гороскопа.

Козероги

Чоловіки-Козероги не настільки неохайні, як жінки цього знака Зодіаку. Представниці прекрасної статі менш відповідально ставляться до порядку у будинку. Вони люблять делегувати домашні обов’язки іншим членам сім’ї, та навіть власним дітям. Що випало на долю Козерога сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найбоязкіші з усіх.