Двох знаків Зодіаку чекають неприємності до кінця жовтня

До них "постукають" провокації, сварки та конфлікти

Останній тиждень жовтня збігається з початком коридору затемнень, який розпочався 25 числа цього місяця. Ця подія не оминула жодного представника зодіакального кола, але найбільше кардинальних змін у житті варто очікувати двом знакам Зодіаку.

Астрологи розповіли, що на людей, народжених під зодіакальними сузір’ями Скорпіона та Водолія, чекають неприємні події та ситуації. Про це пише meta.

Скорпіони

На представників цього знаку Зодіаку наприкінці жовтня чекають негаразди, сварки та конфлікти. Щоби вступити в новий місяць без проблем за спиною, астрологи радять не піддаватися емоціям, а діяти згідно з власним планом. Що випало на долю Скорпіона сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Водолії

Останні дні жовтня Водоліям буде важко пережити, але можливо. Щоб поганого не сталося, астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку зосередитись на своєму внутрішньому стані та роботі, яка відволіче від негативу. Як проходить сьогоднішній день у Водолія, дізнайтесь з його гороскопа.

Раніше астрологи розповіли, для яких знаків Зодіаку зима виявиться неймовірно вдалою.