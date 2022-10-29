Три знаки Зодіаку мерзнуть найбільше: не допоможе навіть опалення

Опалення не рятуватиме людей наведених сузір’їв від холоду

Астрологи, які раніше назвали найнеохайніших знаків Зодіаку, розповіли, хто з представників зодіакального кола є дуже мерзлявим.

Противниками холоду виявилися люди, народжені під сузір’ями Козерога, Овна та Стрільця. Вони навіть з опаленням замерзатимуть, перебуваючи вдома.

Козероги

Особливість замерзати у Козерогів проявляється, коли вони взимку знаходяться навіть в опалювальному приміщенні. Люди цього знаку Зодіаку намагатимуться одягатись тепліше, закутуватись у плед, але тільки допомагати це їм майже не буде. Що випало на долю Козерога сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Овни

Представники цього знаку Зодіаку взагалі не можуть взимку розслабитись. Вони тремтять від холоду, не можуть ніяк зігрітися. Тільки під час приготування Овни зможуть відчути себе комфортно, тому що цей процес зігріває не тільки їхнє тіло, а й душу. Гороскоп Овна на день читайте на нашому сайті.

Стрільці

Стрільці вважають, що багато тепла не буває. Вони задовольнятимуться як опаленням, так і додатковими обігрівачами. Однак навіть за такого розкладу Стрільці замерзатимуть. Як проходить сьогоднішній день у Стрільця, дізнайтеся з його гороскопа.

Раніше астрологи розповіли, для яких знаків Зодіаку зима виявиться неймовірно вдалою.