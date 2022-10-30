Названо три знаки Зодіаку, для яких листопад стане найгіршим місяцем року

Для Овнів, Близнюків та Стрільців найближчий місяць може бути досить важким

На деяких знаках Зодіаку в листопаді чекає біла смуга в житті, а останній місяць осені виявиться для них сприятливим періодом. Іншим представникам зодіакального кола пощастило набагато менше, їх точно не можна назвати щасливчиками наступного місяця.

Листопад 2022 року стане найгіршим місяцем для трьох нещасливих знаків, серед них астрологи назвали Овнів, Близнюків та Стрільців. Цього місяця цим зодіакальним представникам доведеться багато чого навчитися.

Овен

Фокус уваги у листопаді зміститься на ваші стосунки та межі з іншими людьми. Цього місяця вас попросять подумати про роль, яку ви граєте в житті інших людей, і про те, чи занадто часто (або недостатньо) ви там з’являєтеся. Вам доведеться глибоко поринути у ці теми. Страх емоційної вразливості заважає спілкуватися з іншими? Якщо це так, то цей сезон спонукає вас протистояти цим почуттям.

Близнюки

Цього місяця доведеться уважніше придивитися до своїх повсякденних звичок. Настав час внести деякі корективи. Чи ви задоволені тим, як ви проводите свої дні? Якщо ні, не бійтеся послабити контроль за будь-якими старими заняттями. Перемикання може бути тим, що вам потрібно, щоб бути максимально продуктивним.

Стрілець

Вам буде запропоновано глибоко поринути у теми вашого психічного здоров’я. Якщо ви занадто загрузли у звичках, які завдають вам більше шкоди, ніж користі, зробіть крок назад. Не бійтеся брати перерву в соціальних мережах або пропускати одну-дві прогулянки з друзями. Відпочивати треба у всіх сенсах цього слова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що плани деяких знаків Зодіаку накриються мідним тазом, про що свідчить гороскоп на листопад-2022.