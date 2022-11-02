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У російського народу "зірве дах": Влад Росс відповів, коли в росії почнеться бунт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Прогноз по росії від астролога Влада Росса Новина оновлена 02 листопада 2022, 08:17
Прогноз по росії від астролога Влада Росса. Фото detector.media

Оголосивши загальну "могилізацію", зазначає астролог, путін підписав собі смертний вирок

Український астролог Влад Росс дав обнадійливий прогноз щодо того, коли путінський режим припинить своє існування.

За словами експерта у сфері астрології, громадянська війна в країні-агресорі не за горами, проте не потрібно мати ілюзій — бунт у рф почнеться не відразу. До цього призведе незгода росіян "частковою" мобілізацією та відправкою їх на війну в Україну.

"Все почнеться після коридору затемнень, який закінчиться 8 листопада. Поблизу цієї дати у російського народу "зірве дах", і тоді все може бути", – зазначив Влад Росс.

Росс наголосив, що саме через рішення про мобілізацію росія розвалиться. "Пам'ятаємо 1917-й рік, революцію, розвал Російської імперії. Зараз буде те саме – і розвалиться російська федерація, страшна копія Радянського Союзу. Мобілізація – це смертний вирок режиму путіна і росії. Тепер кожен регіон рф завдяки путіну набирає свою армію – це все призведе не тільки до розвалу рф, але й до громадянської війни. На руках у росіян буде багато зброї", — зазначив Росс.

Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або взагалі отруять.

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#Росія #Астрологія #Влад Росс