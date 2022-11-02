Душі не чують у онуках: названі найкращі бабусі за знаком Зодіаку

Бабусі наведених знаків Зодіаку зроблять усе, аби їхні онуки були щасливі.

Бути батьками — це важка праця, отож бути доброю бабусею — це покликання. Хоча завоювати прихильність онуків — це досить проста справа: досить підтримувати їх, давати опору, вірити в них і бути другом, на якого можна завжди покластися.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, з яких "виходять" найкращі бабусі у світі. Онуки жінок, які народилися під сузір’ями Водоліїв, Левів та Терезів, — найщасливіші.

Водолій

Представниці цього знаку Зодіаку добрі самі по собі, тож онуки й тягнуться до бабусь-Водоліїв. Вони просто не можуть відмовити своїм онукам, від чого ті тягнуться до неї ще більше. Щобільше, вони готові віддати навіть останнє, аби онуки були щасливі. Що підготували зірки Водолію сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Лев

Щойно виростають поділи у жінок-Левів, вони вже не можуть дочекатися, коли ті подарують їм онуків. Бабуся-Лев — ця жінка, яка завжди прийде на допомогу молодій мамі, і ні на крок не відійде від дитини. Як проходить сьогодні у Лева, дізнайтеся з його гороскопа.

Терези

Для представниць цього сузір’я онуки – це практично сенс життя. Коли вони стають бабусями, вони забувають про все на світі, і присвячують усю допомогу своїм дітям з онуками. Що випало на частку Терезів сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Раніше астрологи розповіли, діти якихось знаків Зодіаку надто довірливі — можуть стати жертвою обману.