Астролог назвала три головних щасливчика листопада: на них чекають чудові зміни

Фокус уваги Львів буде прикутий до сфери розвитку та цілей

Плани деяких знаків Зодіаку у листопаді можуть піти під укіс, як стверджує гороскоп на листопад. Однак серед усіх представників зодіакального кола є три знаки Зодіаку, яким навпаки пощастить цього місяця.

Близнюки

Затемнення в 12 будинку гороскопу говорить Близнюкам про довгоочікуване завершення. Представники Знаку зможуть поставити крапку у складній справі, зважитися на переїзд, позбавитися всього, що заважає щасливому життю та розвитку. У листопаді на Близнюків чекають благополучні зміни, завдяки яким вдасться твердо стати на ноги, підкорювати нові вершини і з легкістю прощатися з негативом. Гороскоп на 2 листопада для Близнюків, читайте на сайті.

Лев

Фокус уваги Львів буде прикутий до сфери розвитку та цілей. Затемнення 8 числа в 10 будинку гороскопа говорить про те, що настав час щось міняти. Представники знака зможуть перейти на нову посаду або кардинально змінити роботу, зайняти новий статус, стати лідерами та повести за собою команду захоплених людей. Астролог рекомендує не боятися змін, які обов’язково призведуть до нових успіхів, якщо вірити у свої сили та не йти на угоди із совістю. Гороскоп на 2 листопада для Лева, читайте на сайті.

Скорпіон

Скорпіонів у листопаді чекатимуть на зміни у сфері відносин. За це відповідатиме місячне затемнення у 7 будинку гороскопу. На представників Знаку чекають не тільки нові знайомства, а й доленосні зустрічі, довгоочікуване заміжжя або розрив стосунків, які вже зжили себе. Енергетика рана, яка буде у поєднанні з Місяцем, дає енергію несподіваних сюрпризів, завдяки яким Скорпіони зможуть знайти шлях до щастя. Гороскоп на 2 листопада для Скорпіона, читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть готуватися до "смуги везіння" наступного місяця.