Ці знаки Зодіаку ніхто не любить: хто серед них і чи так вони погані

Львів, Близнюків та Скорпіонів багато людей вважають чи не найжахливішими знаками Зодіаку

Навколо кожного знака Зодіаку витають якісь міфи, стереотипи та упередження. Деякі представники зодіакального кола вважаються найсексуальнішими, наприклад, а інші сузір’я багатьом здаються жахливими, нестерпними і чи не найгіршими серед усіх 12-ти.

За словами астрологів, є три найненависніші знаки Зодіаку. Серед них опинилися Лев, Близнюки та Скорпіон. Ресурс purewow пише, чому ці троє не такі погані, як багато хто думає.

Лев

Багато хто вважає, що Лев – жахливий егоїст. Насправді ж Левів живить творче самовираження, їм хочеться дивувати оточення своїми численними талантами. Їх набагато більше турбує те, як ви їх бачите, аніж те, як вони бачать себе. Левам потрібна хоробрість, щоб постійно проявляти себе. Але їм також потрібне деяке підтвердження того, що їхні старання не були марними, визнання і похвала.

Близнюки

Якщо ви думаєте, що це дволикий базікало, то не зовсім праві. У Близнюків достатньо думок, що крутяться в голові. Якщо Близнюки здаються уникливими, можливо, це тому, що вони мають надто багато турбот. Вони оптимістичні та постійно шукають нові враження. Мають блискучі комунікативні навички. І хоча може здатися, що вони балакуни, насправді — чудові слухачі. Близнюки — один із найвідкритіших і сприйнятливіших знаків. Їх пристосованість дозволяє їм спілкуватися з будь-ким і співпереживати.

Скорпіон

Скорпіонів зображують потайними лиходіями, які прагнуть помсти. Звичайно, Скорпіони загадкові, але не тому, що вони мають якийсь зловісний прихований задум. Вони повинні відчувати себе у безпеці, перш ніж відкритися. Як тільки вони вирішать, що ви щирі та заслуговуєте на довіру, їх холоднокровна зовнішність починає танути. Скорпіони є настільки інтуїтивними, що ви можете подумати, що вони читають ваші думки. Вони шукають справжніх близьких людських зв’язків. І щойно знайдуть, зроблять усе, щоб захистити тих, хто їм небайдужий.

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