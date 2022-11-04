Місячне затемнення 8 листопада: що можна і не можна робити в цей день

Астролог розповіла, які події несе листопадове затемнення українцям

В один день на жителів планети очікують дві важливі астрономічні події – затемнення та повня, які відбудуться 8 листопада. Максимальна фаза затемнення Місяця відбудеться о 13:00 тому, на жаль, над Україною це рідкісне явище спостерігати не вийде. Затемнення вплине на всіх, а деяким знакам Зодіаку обіцяє важливі зміни в особистому житті.

Як розповіла астролог Юлія Марина в Instagram, затемнення Місяця 8 листопада вплине на життя нашої країни і кожного з нас. Вплив затемнення, за її словами, починається за два тижні до і триває два тижні після його закінчення. У цей час потрібно бути готовим до доленосних подій.

У чому особливість місячного затемнення

Як пояснює астролог, кожне затемнення веде до розвитку, внутрішніх трансформацій і змін у житті. Воно завжди пов’язане з долею і дає уроки життя, які можна лише прийняти. Листопадове затемнення буде складнішим, ніж жовтневе затемнення Сонця, оскільки може вивести на перший план гострі питання як у країні, так і в житті пересічних людей.

"У країні можуть посилитися тривоги та удари ворога. Місячне затемнення відбувається як зазвичай у день повного Місяця, а це дуже гострий, конфліктний період. Ретроградний Марс також доливає олії у вогонь, але ми повинні вірити в себе, адже перемога за нами!" — заявила астролог.

Астролог зауважила, що в житті багатьох людей на перший план вийдуть питання, пов’язані з невдоволенням фінансами та матеріальною, приземленою частиною життя, а також відносинами з партнерами. Прагнення змін буде сильним, проте затемнення яскраво покаже, що нам заважає їх втілити, додала Юлія.

Що можна і не можна робити в період місячного затемнення

Чим варто зайнятися в день затемнення та напередодні цього небесного явища:

Важливо особливо піклуватися про безпеку

Більше часу перебувати вдома

Уникати негативних емоцій

Займатися духовним та психологічним розвитком

Медитувати, робити добрі справи

Берегти здоров’я і більше відпочивати, адже сил та енергії може критично не вистачати

Що не можна робити:

Сваритися

Вирушати в далекі поїздки

Нехтувати сигналами повітряної тривоги

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