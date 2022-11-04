У них не буває безладу: названо три найорганізованіші знаки Зодіаку

Діви, Козероги та Риби – ті самі, хто розставляє теки в офісі за кольором

Деякі знаки Зодіаку не люблять прибиратися, а безладдя – їхня стихія. Інші ж представники зодіакального кола більш зібрані, вони люблять і вміють все планувати, а на робочому місці можуть побудувати цілу систему для розміщення своїх речей.

За словами астрологів, найорганізованішими знаками Зодіаку можна назвати земних представників Діву та Козерога, а також представників водної стихії Риб. Ця трійка вибудовуватиме в ряд теки за кольором в офісі та структуруватиме папки на робочому столі комп’ютера, пише purewow.

Діва

Діви часто є зодіакальними маніяками, які несуть відповідальність за контроль, але це далеко не так просто. У глибині душі Діва прагне допомагати іншим. Вони змінюють ваш рецепт пирога, щоб зробити його здоровішим, переставляють ваші меблі, щоб все було за фен-шуй. Діва завжди запитує себе: "Як я можу це поліпшити?" Діви гарячково продумують кожен можливий результат свого дня. Їхній внутрішній діалог утихомирюється спланованими вбраннями та граматично досконалими списками справ.

Козеріг

Козероги знають, що успіх починається з масштабного плану. Навіщо витрачати час на сон, якщо ви можете прокинутися о 5-й ранку, зварити каву (з великим вмістом кофеїну) на сніданок і послухати інформативний подкаст? Цей знак просто сяє при побудові систем, термінів та безсоромно високих стандартів.

Риби

Мрійливі Риби також опинилися серед любителів папок і електронних таблиць. Риби — емпати, тобто вони дуже чутливі до змін у навколишньому середовищі. Коли все навколо них захаращене, то інтуїтивні Риби і почуваються емоційно захаращеними. Можна уявити, що цей знак, як поточна вода, яка змінює форму, щоб відповідати вузькому струмку або величезному океану. Рибам потрібна структура, щоб вони не виплескували себе з усіх боків. Організація — це не засіб встановлення рутини чи постановки цілей, а необхідна практика для Риб, щоб очистити свій розум і видихнути.

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