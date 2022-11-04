Економія — це не про них: головні марнотрати за знаком Зодіаку

Ця трійка може легко спустошити гаманець, не залишивши в ньому ні копійки.

Астрологи вважають, що на фінансове благополуччя людини сильний вплив робить його знак Зодіаку, тому люди народжені, наприклад, Діви частіше стають мільйонерами. А от, наприклад, Близнюкам пощастило менше, адже вони справжні транжири.

Також крім Близнюків, астрологи зарахували до людей, які не вміють економити, представників сузір’їв Риб та Скопіонів. Ці три знаки Зодіаку завжди витрачають до копійки, не залишають у гаманці нічого.

Близнюки

Представники цього знака завжди ставлять на перше місце задоволення своїх бажань і живуть за принципом, що "на себе нічого не шкода". Близнюки можуть навіть не помітити, що витратили все до копійки лише за кілька днів. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Риби

Риби і планування чогось — це різні історії, тому розділити свою зарплату поступово на місяць у них зовсім не виходить. Гроші йдуть "праворуч і ліворуч" практично зі швидкістю звуку. Яким буде цей день для "Риб", розповість гороскоп на сьогодні.

Скорпіон

Зі Скорпіонами справи зовсім по-іншому. Цей знак вміє заощаджувати, але тільки тоді, коли він має конкретну мету на щось накопичити. Якщо такої мети немає — гроші витрачатимуться хаотично, контролюючись лише емоціями. Гороскоп для Скорпіона сьогодні читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, які є справжніми егоїстами.