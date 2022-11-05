Місячне затемнення 8 листопада принесе великі зміни та ризики: прогноз астролога

Події, продиктовані цим затемненням, внесуть зміни до сфери енергетики та фінансів

Зовсім скоро на жителів планети очікують дві важливі астрономічні події – затемнення та повня, які відбудуться 8 листопада. Цей день має потужну енергетичну силу, тому астрологи заздалегідь попереджають про те, що можна і не можна робити в день місячного затемнення.

Так, астролог Аліна Медведецька склала детальний прогноз на цей день. Експерт попередила, що на затемнення нас чекають дуже серйозні зміни. При цьому зовсім не обов’язково вони мають бути негативними.

Що принесе місячне затемнення 8 листопада

Головною астрологічною подією цього місяця стане Місячне затемнення, яке відбудеться 8.11. Затемнення відбуватиметься у знаку Тельця, а він управляє будь-якими видами ресурсів (грошовими, енергетичними – газ, електрика тощо), запасами, відносинами. Тому події, продиктовані цим затемненням, внесуть зміни до сфери енергетики та фінансів. На міжлюдському рівні готуємось до змін у стосунках.

Сфера відносин

Якщо ви відчуєте якісь зміни через затемнення, то це не обов’язково повинні бути тенденції до погіршення, підкреслює астролог. Так, у когось буде розрив стосунків, але цілком можливі і шлюби, і знайомства, і переосмислення себе у якихось стосунках.

Фінансова сфера

Це стосується і сфери енергетики та грошей — не обов’язково затемнення принесе занепад чи банкрутство. Цілком можливим є відкриття нових джерел доходів або перегляд старих стратегій розпорядження фінансами. Як на нашому земному рівні, так і державному.

Ризик ядерного удару

"Це було б собі непоказним затемненням у спокійному знаку Тельця, якби не супутні положення планет також впливатимуть на нього", — зазначає астролог.

Перше, і найважливіше, що братиме участь і "зробить всю погоду" — це поєднання затемненого Місяця з Ураном, і це означатиме і опозицію Урану до Сонця. Такий аспект несе несподіванку, різкість розвитку подій, виникнення будь-яких ситуацій, які обумовлені і цим становищем, і затемненням, а також це свідчить про непередбачуваність напрямів, у яких може статися щось.

Слід також сказати, що, на жаль, участь у затемненні Урану несе й ризик радіаційного ураження. Це може бути як внаслідок застосування ядерки, так і через аварію на атомній станції. Однак ймовірність не 100%. І наскільки я розумію, якщо протягом листопада цього не станеться, то й у грудні цей ризик буде дуже малим.

"Заспокоїти також хочу тим, що може обмежитися і інтенсивними обговореннями теми ядерного удару або новою розкруткою теми АЕС", — резюмувала Медведецька.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які розбагатіють у місячне затемнення. Пощастить лише трьом.