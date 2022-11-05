Три знаки Зодіаку залишаться "у розбитого корита" у коханні

Ці представники гороскопа будуть сильно засмучені через ситуацію у стосунках

Листопадове місячне затемнення 8 числа не принесе удачу в особисте життя трьох знаків Зодіаку.

Як пише belnovosti, люди, народжені під сузір’ями Водолія, Рака та Стрільця, своїми руками зіпсують особисте життя, занапастять стосунки, які цінували.

Водолії

Водолії у любовному плані є ще тими ревнивцями. Вони не звикли зводити очей зі свого партнера, послаблювати контроль. Все це робиться через кохання, однак у листопаді їхня кохана людина не витерпить такої недовіри, і, з великою ймовірністю, втече від них. Гороскоп Водолія на день читайте на нашому сайті.

Раки

Раки не відходять від коханої людини ні на мить. У листопаді представники цього знаку Зодіаку стануть надто нав’язливими і постійно лізтимуть у справи другої половинки. Той не витримає такого відношення, дистанціюється від Раків, що може спричинити розставання. Що випало на долю Рака сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Стрільці

Стрільці будуть надто зайняті цього місяця. Вони поринуть у роботу і забудуть за метушнею про важливу для їхньої другої половинки дату. Через цю причину конфлікту не уникнути, а якщо Стрільці взагалі не вибачатимуться, то це лише погіршить ситуацію. Як проходить сьогоднішній день у Стрільця, дізнайтеся з його гороскопа.

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