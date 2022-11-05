"Не квасьте в собі напругу": як легше пережити місячне затемнення 8 листопада

В цей час важливо не перевантажувати себе, і зайнятися своїм тілом та душею

Настає місячне затемнення, яке пройде 8 листопада. Чим ближче ми будемо підходити до цієї події, тим гостріше ми відчуватимемо напругу, що наростає.

Про це каже астролог Ірина Уткіна. За її прогнозами, листопад не буде легким, він якраз один із найважчих місяців. У зв’язку з цим затемнення 8 листопада є неймовірно кармічним, відбувається на місячних вузлах.

"Все, що відбувається в період затемнення, так чи інакше відіграє величезну роль і матиме наслідки. Не квасьте в собі напругу, негативну інформацію, що надходить, розвантажуйтесь, заземлюйтесь екологічно для себе та навколишніх. Складно, але можна", — радить астролог.

Місячне затемнення 8 листопада — що можна і треба робити цього дня

Знаходити свій фундамент, свою опору, так щоб не потонути в негативі та напрузі, щоб мати виплеск, але екологічний виплеск.

Треба змінювати свої звички, переконання, установки та швидко трансформуватися та адаптуватися, про це нам ще "шепоче" ретроградний Марс у Близнюках.

Також слід зайнятися своїм тілом: не встигаєте сходити до зали, позаймайтеся вдома. Запишіться на басейн, пілатес, йогу.

Медитації, і ще раз медитації. Якщо не медитуєте, сходіть до храму.

Починаємо вчити мову, відновлюємо, активно продовжуємо, залежно хто на якому етапі.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які розбагатіють у місячне затемнення. Пощастить лише трьом.