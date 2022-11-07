Рухаються у правильному напрямку: астролог передбачила розгромні перемоги ЗСУ у листопаді 2022 року

Листопад очікується складним, проте підсумок місяця потішить українців.

Згідно з новим розкладом Таро Рубіни Цибульської, який вона склала, щоб переглянути політичну, військову та загальногромадянську обстановку в Україні на листопад, ситуація на фронті буде напруженою, але на користь українських Збройних сил.

Астролог зазначила на своєму YouTube -каналі, що ближче до кінця останнього 2022 року осіннього місяця, з тимчасово окупованих територій прийдуть хороші новини. ЗСУ впевнено просуваються на фронті і роблять дуже успішно, проганяючи загарбників із нашої землі. Також очікуються швидкі перемоги.

"Листопад 2022 року не буде легким, можливі втрати. Проте вже до кінця місяця російські загарбники почнуть відступати з наших територій", — додала Цибульська.

Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або зовсім отруять.

А нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".