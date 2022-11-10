Гороскоп на 11 листопада: багато хто досягне успіху в кар’єрі, а хтось зустріне кохання всього життя

Цієї п’ятниці бажано фокусуватися на головному і не зациклюватися на дрібницях

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня Овнам потрібно намагатися більше спілкуватися з приємними людьми та займатися улюбленими справами, інакше песимізм може негативно вплинути на удачу. Якщо зможете подолати лінощі та подолати всі труднощі, то ця п’ятниця подарує багато щастя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців будуть нові можливості в діловому світі. Астрологи радять вам придивитися до щасливих знаків згори. Переробляти цієї п’ятниці не варто, але й байдикувати теж. У другій половині дня буде корисно погуляти на свіжому повітрі, розслабитись.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять Близнюкам якнайбільше часу проводити з друзями та близькими, а також не братися за щось складне та нове. День випробовуватиме вас, але за підсумком щедро винагородить. Корисні покупки та прогулянки на свіжому повітрі. До речі, Близнюки – найрозумніший знак Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки та планети дадуть Ракам відповіді на важливі питання про майбутнє, а також допоможуть подолати слабкість. Цього дня ви отримаєте шанси стати ще мудрішими, завести нових друзів та налагодити ділові зв’язки. Щоб у коханні було все чудово, важливо виявити взаєморозуміння та доброту.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Удача переслідуватиме Левів, а тому насолоджуйтесь щастям. Не проґавте свій шанс. Дуже багато можливостей цієї п’ятниці так само буде зосереджено у сфері стосунків з близькими людьми, тому вам важливо "вичищати" з них негатив.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила зроблять цей день сприятливим для монотонної та важкої роботи. Ця п’ятниця чудово підходить для навчання, особливо вивчення іноземних мов. Астрологи радять вам провести вечір вдома та у спокійній обстановці. Поділіться своїми сумнівами з близькими — вони вас точно підбадьорять.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам цієї п’ятниці краще фокусуватися на головному і не зациклюватися на дрібницях — цей рецепт допоможе отримати перші бажані результати. Нічні світила допоможуть порозумітися з найнезговірливішими людьми. День буде хороший і для вирішення бюрократичних питань.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Спокій, легкість, відновлення рівноваги – головні теми цієї п’ятниці. Астрологи рекомендують Скорпіонам відпустити у вільне плавання бажання та думки — потік принесе саме туди, де чекає успіх. Ви навчитеся долати перепони.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила зроблять Стрільців більш харизматичними та привабливими цього дня. Це чудова новина для одиноких представників знаку Зодіаку, хто перебуває у пошуку кохання, а також для тих, у кого заплановані ділові зустрічі. День обіцяє бути динамічним та дуже продуктивним. Зазначимо, що Стрільці бувають дуже нетерплячими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї п’ятниці багато Козерогів досягнуть успіху шляхом прихованих ресурсів, талантів або підтримки близьких. Астрологи рекомендують вам переглянути свої бажання, найближчі плани та загалом якість життя. Позитивні думки приведуть до успіху та зруйнують перешкоди на шляху.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям цієї п’ятниці сфокусуватися на тому, що вимагає якнайшвидшого завершення. Щоб у стосунках із близькими людьми все пішло як "по маслу", важливо прагнути взаєморозуміння та гармонії. Увечері будуть корисними розваги та шопінг.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки та планети внесуть корективи у життя Риб. Вони будуть дуже приємними і в найближчому майбутньому точно принесуть плоди. Астрологи радять не боятися змінювати свої погляди на життя і все, що відбувається навкруги. Цієї п’ятниці можливі доленосні зустрічі. А ви знали, що Риби — найбільші марнотрати?