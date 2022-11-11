Названо трійку найбільш лінивих знаків Зодіаку

Риби лінуються частіше і більше за інших

Становище зірок і планет, під якими ми народилися, безпосередньо впливає наш характер, переконані астрологи. Наприклад, раніше астрологи називали трійку найобразливіших знаків Зодіаку, а тепер виділили найледачіших.

Риби

На перше місце потрапляють Риби, які лінуються частіше та більше за інших. Рибам ліньки взагалі все. Єдине, що їм не ліньки робити, — це імітувати бурхливу діяльність, проте це стосується лише тих моментів, коли вже зовсім не можна імітувати діяльність не менш бурхливу, але розумову. Гороскоп на 11 листопада для Риб, читайте на сайті.

Телець

Срібна медаль дістається Тельцям, які на відміну від інших знаків віддаються ліні не просто з почуттям, толком, задоволенням, а й без найменших докорів совісті. Тому що мудрі Тельці нутром розуміють: людина створена для лінощів як птах для польоту. Ну гаразд, не людина — Телець. Гороскоп на 11 листопада для Тельця, читайте на сайті.

Лев

Відкривають трійку лідерів Леви зі своєю улюбленою приказкою "Не царська ця справа". Не царською справою може бути призначено все, що Леву зараз ліньки робити, — від миття посуду до здачі квартального звіту. Хоча ні, про квартальний звіт ми, звичайно, загнули: щоб його здати, треба таки працювати, а не посаду обіймати та штани просиджувати. А таке Левам, ясна річ, ліньки. Гороскоп на 11 листопада для Лева, читайте на сайті.

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