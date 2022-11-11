Гороскоп на 12 листопада: сприятливий день зробити все те, що давно хотілося

Цей день просто чудово підходить для того, щоб постаратися досягти гармонії між душею та тілом.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не проґавте можливості, які вам відкриються цього дня. Спілкування та зустрічі викличуть у вас позитивні емоції, і більше того, ці контакти можуть допомогти у роботі та кар’єрі у найближчому майбутньому. Не відмовляйте близьким чи друзям, якщо вас попросять про допомогу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Виявіть активність та творчий підхід у справах, і вам вдасться закінчити все, що ви намітили цього дня. Більше того, ваш новаторський підхід до справ дуже сподобається вашому начальству, що воно обов’язково відзначить. Вечір варто присвятити своїй коханій людині.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Обов’язково закінчіть усі розпочаті або відкладені справи, і розберіться з усіма минулими проблемами, як на роботі, так і в житті, щоб увійти у вихідні з чистою совістю. Можливий несподіваний прибуток. Цілком можливо, що новим джерелом доходу стане ваше хобі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Максимально активний день і енергії у вас достатньо і можна навіть зробити додатковий обсяг роботи. Якщо ви давно планували зробити перестановку в квартирі, або навіть ремонт, це саме той день, коли можна починати. Якщо такого бажання у вас не було, вирушайте на активний відпочинок з друзями. Додамо, що Ракам зима подарує бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий день для роботи та кохання. Сімейним вдасться налагодити стосунки, якщо вони давали тріщину, а на самотніх чекає цікава романтична зустріч. Головне не полінуйтеся і оберніться з дому кудись. Також ближче до вечора на вас чекають приємні новини.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей день ви нарешті побачите ті факти чи напрямки, які заважають вам просуватися у професійній сфері. Це допоможе вам спрямувати свої сили та енергію у потрібне русло. Вдома можна зайнятися ремонтом або зробити перестановку. Не забувайте про кохану людину — обов’язково приділіть час і їй. До речі, Діви приречені на багатство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Відповідний час для складання планів на майбутнє та підготовки до нового розділу свого життя. Планування дуже важлива річ: від того, як ви будете до цього готові, залежить ваше матеріальне благополуччя. У сімейних та особистих стосунках також усе йтиме добре.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відповідний час для реалізації найсміливіших планів. Увечері ви отримаєте звістку від старих знайомих. Цілком можливо, що вони потішать вас приїздом у гості. А взагалі, по можливості, відкладіть усі справи та дайте собі відпочити. Можна активно будувати плани на майбутнє та шукати шляхи реалізації своїх потаємних амурних мрій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий період нових знайомств, як ділових, і романтичних. Якщо ви давно чекаєте на підвищення, сміливо йдіть до керівництва та обговорюйте це питання. Нові контакти та зустрічі будуть корисні та принесуть позитивні емоції. Є шанс зустріти своє кохання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші лідерські здібності виявляться 12 листопада в новому, дуже вигідному для вас світлі. Ви зможете організувати роботу в колективі та зробити вдалу угоду, що дуже сподобається вашому керівництву. В результаті, це все допоможе вам підвищити свій професійний статус (і як бонус – фінансове становище). А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки ?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не бійтеся відкрито висловлювати свою думку цього дня: вона буде почута та оцінена як колегами, так і начальником. Після роботи зручний час для походу по магазинах. Знижки та вигідні пропозиції так і переслідуватимуть вас. Якщо ви були з кимось у сварці, цей день чудово підходить для того, щоб помиритися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Слід бути уважнішими до дрібниць, вони можуть вказати вам правильний шлях до успіху. Будьте ввічливі та м’які у спілкуванні: активність та різкість не допоможуть розв'язати питання на вашу користь. Увечері Рибам потрібно відновити сили та добре виспатися. Можна погуляти перед сном.