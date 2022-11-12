Купатимуться в любові та успіху: жінкам яких знаків Зодіаку пощастить наступного тижня

З понеділка в їхній бік подує вітер змін.

Як стверджує гороскоп на листопад, у деяких знаків Зодіаку в останній місяць осені значно збільшиться гаманець, у деяких — кар’єра піде на зліт, а на когось чекають амурні справи. Але є трійка, яка отримає все й одразу.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, представниць яких чекає на небувалий успіх у всіх сферах їхнього життя на тижні з 14 по 20 листопада. І цими щасливицями стали жінки, народжені під сузір’ями Раку, Лева та Скорпіона.

Рак

Жінкам, які народилися під цим знаком Зодіаку, максимально пощастить у коханні. Позначте в календарі 16 і 17 листопада, адже це дні, коли ваш успіх досягне своєї максимальної точки. У цей період можна сміливо "виходити на полювання", і воно буде вдалим. У найближчому кафе на вас вже зачекалася ваша доля. Що випало на Раку сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Лев

Представниць і цього знака Зодіаку наступного тижня очікує великий успіх саме на любовному фронті. Амур "переслідуватиме" Левиць, підносячи свої любовні подарунки на кожному кроці. Будьте відкриті до нових знайомств, адже одне з них може стати фатальним. Гороскоп Лева на день читайте на нашому сайті.

Скорпіон

Для жінок, які народилися під цим знаком Зодіаку, наступний тиждень стане відправною точкою до їхнього нового, покращеного життя. Скорпіони отримають чудовий шанс провести час наодинці з собою і відпочити від усіх, що зарядить їх силою та енергією до кінця року, а то й більше. До кінця тижня чекайте на хороші новини. Як проходить сьогодні у Скорпіона, дізнайтеся з його гороскопу.

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