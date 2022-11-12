Кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні цієї зими: трійка щасливчиків

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Астрологи, які раніше назвали найнеохайніших знаків Зодіаку, розповіли, хто з представників гороскопа знайде любов у прийдешню зиму.

Зустрінуть нову людину або відновлюватимуть старі романтичні стосунки люди, народжені під сузір’ями Тельця, Діви та Водолія. Про це пише unian.

Діви

Діви познайомляться у грудні з людиною, з якою вони швидко потоваришують. Не пройде й тижня, як представники знаку почнуть відчувати ніжні почуття до цього партнера. Життя Діви заграє новими фарбами. Не варто дивуватися, що до Нового року люди цього знаку підуть до РАГСу. Гороскоп Діви на день читайте на нашому сайті.

Водолії

Водолії несподівано зустрінуть на своєму шляху людину, з якою раніше їх пов’язували романтичні стосунки. Вони усвідомлять, що почуття до колишнього партнера ще не охолонули і дадуть другий шанс на спільне життя. У результаті Водолії не пошкодують про свій вибір. Що випало на долю Водолія сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Тельці

Тельці познайомляться з майбутнім партнером зовсім несподівано, і закохаються в нього з першого погляду. Це буде взаємно і пара відчуватиме неймовірні почуття один до одного. Головне — не уникати душевних розмов та спільного проведення дозвілля. Як проходить сьогоднішній день у Тельця, дізнайтеся з його гороскопа.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найбільше мерзнуть навіть в опалюваних приміщеннях.