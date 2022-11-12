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Гороскоп на 13 листопада: на когось чекає підвищення на роботі, а на когось зустріч з любов’ю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Гороскоп на 13 листопада 2022 року
Гороскоп на 13 листопада 2022 року. Фото Телеграф

Настав час для втілення того, що ви давно мріяли.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня на вас навалиться багато справ, але завзятість та професіоналізм допоможуть із цим впоратися. Проведіть час із близькими людьми, дайте їм пораду чи підтримайте в їхніх намірах, це їм зараз дуже потрібне. Постарайтеся викроїти більше часу для занять, які вам приємні та цікаві. Не варто обмежувати себе у бажаннях та прагненнях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Є шанс отримати фінансовий дохід, якщо ви звичайно не будете занадто ліниві або марнотратні. Також у цей день вам буде надано шанс досягти поставленої мети. Не пропускайте заходів, які можуть вплинути на майбутнє. Навіть якщо вас просто запросять у гості, обов’язково сходіть.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не напружуйтеся сильно цієї неділі, і приділіть час підтримці свого імунітету вітамінами, а також невеликим відпочинком від роботи. Можливо навіть візьміть відгул на роботі на кілька днів, якщо відчуваєте, що хворієте. Увечері на вас чекають приємні новини. До речі, Близнюки – найрозумніший знак Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Намагайтеся уникнути рутини у робочих справах та в сім’ї. Вам буде везти цього дня, і цікаві пропозиції не забаряться. Розв'язуйте питання незвичайним шляхом, то ви швидше отримаєте результат. Обов’язково прислухайтеся до інтуїції: ваш внутрішній голос знає, як ніхто краще, що потрібно робити.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На вас чекають приємні зміни, причому як в особистому житті, так і в кар’єрі. На роботі на вас чекатиме приємний бонус, у вигляді премії, додаткових вихідних або навіть можливим підвищенням на посаді чи зарплаті. А в особистому житті це зустріч цікавої людини в одиноких Львів, і зміна статусу тих, хто має пару. Можливо, хтось скоро стане нареченою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Відмінний час для відпочинку та розваг. Якщо ви давно хотіли щось купити, з кимось зустрітися чи кудись сходити, не відкладайте. Постарайтеся не залишатися на самоті, адже з друзями та близькими набагато веселіше. День обіцяє бути сповнений великою кількістю позитиву.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Постарайтеся підлаштуватися під обставини, змінюйте стиль спілкування і на вас чекає успіх. Ситуація швидко змінюватиметься, але Терезам вдасться скористатися своїм шансом. День обіцяє бути насиченим, сповненим несподіванок та різноманітних сюрпризів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Насичений день, який здаватиметься, що не закінчиться. Однак це буде приємний клопіт і турбота. Шопінг з друзями, закупівля продуктів додому, готування чогось смачненького. Увечері можете побалувати себе розслаблювальним масажем. Він допоможе вам відновитись.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Від того, наскільки активними ви будете цього дня, залежить ваш успіх у майбутньому. Сміливо втілюйте свої ідеї, нові шляхи розвитку чи незвичайні проєкти. Можливо, деякі пропозиції будуть розкритиковані близькими, але ваші ініціативи будуть оцінені. Зазначимо, що Стрільці бувають дуже нетерплячими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для початку нової справи чи нової роботи. Можете у цей день мріяти та будувати плани: багато хто з них може бути реалізований у майбутньому. Самотні представники знака можуть зустріти свою другу половинку, але для цього потрібно покататися громадським транспортом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Незабаром у вас почнеться новий розділ у житті, так що варто підготуватися до цих змін. Можливо, доведеться ризикнути, щоб це здійснилося, проте результат того вартий. Давно хотіли перефарбувати волосся в яскравий колір — вперед, змінити шпалери в квартирі — зривайте старе й уперед: у вас все вийде.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Активність та завзятість приведуть Риб до чудового результату. Тому якнайбільше проявляйте ініціативу і дійте строго за своїм планом у цей день. Увечері можна трохи відійти від зазначеного графіка та присвятити себе відпочинку із сім’єю чи друзями. А ви знали, що Риби — найбільші марнотрати ?