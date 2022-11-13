"Взагалі, є два варіанти": відомий астролог назвав дату, коли з України втечуть усі окупанти
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Усі українські території повернуться до складу України вже дуже скоро
Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів про переломні події у листопаді на фронті, поділився новим прогнозом, у якому розповів про два сценарії завершення війни в Україні. Астроексперт упевнений, що вже до кінця листопада 2022 року хлопці з ЗСУ проженуть російських окупантів з українських територій.
Як зазначив Росс у коментарі виданню УНІАН, є два варіанти закінчення цієї війни на даний момент, з яких один — зовсім нам не підходить, а другий — набагато сприятливіший. Докладніше — читайте далі.
Коли закінчиться війна в Україні
Росс розповів, що в першому випадку війна може закінчитися негативно для України, адже кривавий російський диктатор запустить атомну бомбу. Однак ми знаємо, що таке не станеться. А другий варіант — це буде проведено таємні переговори, внаслідок яких путін забере своїх солдатів з території України.
"Другий сценарій вірогідніший, і це може статися найближчим часом, поки Марс "ретроградить", — підкреслив Росс.
Також астролог додав, що окупанти залишать навіть території Донбасу, які окуповані ще з 2014 року. А от за Крим російський диктатор триматиметься до останнього.
"путін може залишити собі Крим ще на сім років. А потім все одно його повернуть. Це потрібно, щоб диктатор залишився хоч з якимсь обличчям", — підсумував астролог.
Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або взагалі отруять.
А нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".