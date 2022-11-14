Гороскоп на 15 листопада: хороший день, щоби попросити поради і позбутися мотлоху

Цього вівторка астрологи радять знакам Зодіаку сфокусуватися на справах і не думати про негатив

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вроджена кмітливість Овнів допоможе досягти успіху відразу в декількох сферах. Не варто зупинятися на досягнутому, адже вашій цілеспрямованості та зібраності цього вівторка можна буде лише позаздрити. Настав час позбутися поганих спогадів і налаштуватися на позитивну хвилю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила цього вівторка будуть на боці найоптимістичніших Тельців. Великий успіх чекає на тих представників знака Зодіаку, хто перебуває у пошуках кохання. Вам потрібно постаратися втілити в життя хоч одну з ваших ідей. Так ви завоюєте повагу навколишніх.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Щастя любить тишу. Якщо у Близнюків все чудово, краще не казати, чому саме. З вами цього вівторка спробують зв’язатися і передати інформацію незвичайним способом. Цього дня ви можете успішно проявити свої лідерські та організаційні якості. Масштабні проєкти закінчаться успішно. До речі, Близнюки – найрозумніший знак Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього вівторка проблеми Раків вирішаться самі собою, тому астрологи рекомендують сфокусуватися на справах і не думати про негатив. Відмінними ліками проти зневіри в цей день буде онлайн-шопінг. Ви також будете привітним господарем свого будинку. Гості, і несподівані теж, не забаряться.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього вівторка зірки та планети дадуть Левам відповіді на важливі питання про майбутнє. Крім цього нічні світила допоможуть вам подолати слабкість. Найкращий магніт у цей день для кохання – порозуміння та доброта. Для грошей – уміння слухати свою інтуїцію. День не принесе особливих хвилювань.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Люди прислухатимуться до Дів і проситимуть поради, а їм вдасться переконати їх. Ймовірно цього вівторка бажання заново знайти ґрунт під ногами, наприклад, зробити пропозицію руки і серця, купити квартиру, облаштувати будинок. Проведіть цей день із сім’єю десь за містом, якщо є можливість.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день буде дуже романтичним для Терезів. Труднощі війни згуртують вас із вашою коханою людиною — ви досягнете повного порозуміння та гармонії. Самотні представники знаку Зодіаку мають хороші шанси зустріти свою другу половинку. Прогулянки та легкі пробіжки цього вівторка просто ідеальні.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам корисно буде позбутися непотрібного мотлоху в будинку, в автомобілі, на робочому місці, адже нічні світила люблять чистоту та порядок. Цього вівторка їхня енергетика буде сприятливою для романтичних зустрічей, любовних зізнань та нових знайомств. Більше рухайтеся і менше лінуйтеся.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи обіцяють Стрільцям, що горе та сльози обійдуть ваш будинок у цей вівторок. Буде також багато позитивних емоцій, пов’язаних із сім’єю та друзями. У ході спілкування з навколишніми можливі несподівані приємні моменти та кумедні збіги. Зазначимо, що Стрільці бувають дуже нетерплячими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього вівторка Козерогам є сенс докласти зусиль і одночасно навести лад у своєму домі та житті. Після цього всі сфери, особливо фінансова, приноситимуть більше приємних емоцій. Не замикайтеся у собі, діліться переживаннями із близькими. Дуже приємним буде спілкування із дітьми.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям знадобиться воля до перемоги, мотивація, ентузіазм. Цього дня можна сміливо братися за найскладніші проєкти на роботі. Астрологи рекомендують вам у другій половині дня зробити прибирання будинку та навести лад на робочому місці. Ваша доброта порадує багатьох людей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам варто направити свою енергію у творче русло — допомагайте нужденним і дякуйте близьким і друзям за їхню допомогу. Варто дати волю романтичній та волелюбній частині себе. День підходить для побачень, прогулянок, перебування у близькому колі. А ви знали, що Риби — найбільші марнотрати?