Безлад у будинку – це нормально: хто із знаків Зодіаку є справжньою бруднулею

Змусити цю трійку провести прибирання дуже складно.

Астрологи впевнені, що сузір’я, під яким народилася людина, дуже впливає на її характер і життя в цілому. Наприклад Риби і Тельці — дуже ліниві, а Раки та Діви — максимально уразливі. А сьогодні ми хочемо приділити увагу замазурам за знаком Зодіаку.

Астроексперти зазначають, що цим представникам гороскопа акуратність зовсім невластива, і безлад у будинку – це для них цілком нормально. І ця трійка — це Терези, Леви та Козероги.

Терези

Максимум на те, що готові Терези — це провести прибирання, якщо до них мають прийти гості. Якщо ж ні, то й напружуватись не варто. Однак на захист Терезів можна сказати, що вони, швидше за все, різну сучасну техніку, яка прибиратиме за них: робота-пилососа, посудомийну машину і т.д. Що чекає Терезів сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Лев

Немитий посуд, пилюка, не застелене ліжко — для Левів це зовсім не причини для занепокоєння. Вони проведуть прибирання, але тільки якщо вони залишаться час, особливо після того, як приведуть свій зовнішній вигляд в ідеальний стан. А взагалі, Леви скоріше наймуть клінінг службу, і заощадять свій час, щоб більше часу приділити собі та своїй кар’єрі. Гороскоп на 15 листопада для Лева, читайте на сайті.

Козеріг

Опис бруду в цьому випадку більше відноситься до жінок цього знака Зодіаку, адже чоловіки-Козероги відповідальніше ставляться до прибирання. А ось представниці прекрасної статі цього сузір’я, швидше за все, всі обов’язки щодо прибирання на своїх дітей, подружжя та інших членів сім’ї. Щоб Козеріг вирішив самостійно забратися, має статися щось надприродне. Що випало на частку Козерога сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" писав, дівчат яких знаків Зодіаку приваблює життя домогосподарки.