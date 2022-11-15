Гороскоп на 16 листопада: на когось чекає солідна премія, а на когось вдалі покупки

Хороший день, щоб показати себе у всій красі перед начальством.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас у цю середу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Продумайте свої дії на весь день, тому що можливо вам доведеться змінювати стратегію через непередбачені обставини. Не переживайте, нічого поганого не станеться, адже зірки обіцяють вам позитивні зміни у житті. Більше довіряйте друзям та близьким людям.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо ви хочете досягти успіху і вирішити всі свої робочі питання в цю середу максимально швидко і якісно, увімкніть чарівницю і будьте відкриті та привітні. Завдяки цьому всі переговори пройдуть результативно і ви отримаєте привабливі пропозиції про співпрацю. Вечір присвятіть розслабленню та відпочинку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Результат, до якого ви йшли довгий час, вже майже отримано. Докладіть цього дня трохи більше зусиль і вашу роботу буде завершено. Ваша завзятість не залишиться непоміченою — солідна премія вам гарантована, а може навіть і підвищення. До речі, Близнюки – найрозумніший знак Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Готуйтеся впустити у своє життя великі зміни: це можуть бути зміни в особистому житті та кар’єрі. Якщо ви давно мрієте отримати підвищення — небагато зусиль і у вас це вийде. Якщо ви самотні — на вас чекає дуже приємна зустріч, яка може перерости в бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День, коли варто переглянути свої пріоритети та завдання на найближче майбутнє, щоб звільнити місце для чогось нового. Не давайте переживанням заволодіти вашими думками та діями. Якщо Вам здавалося, що Ви знаєте свого партнера "від" і "до", то незабаром він вас дуже здивує.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для того, щоб зайнятися рутинною роботою. І особливо тими справами, які ви давно відкладали. Не переносьте справи наступного тижня. Не соромтеся просити допомоги, якщо бачите що не справляєтеся. Якщо у Вас поки немає другої половинки, придивіться до людини, яка знаходиться поряд з вами. Він/вона божеволіє від вас.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий день для прийняття рішень та новаторських ідей. Не бійтеся пропонувати свої навіть божевільні ідеї, вашому начальству це дуже сподобається. Ваші ініціативи будуть високо оцінені колегами та керівництвом, що допоможе підвищити авторитет, і навіть посаду, і навіть зарплату.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Мрії та фантазії займатимуть у вас більше часу, ніж практичні робочі питання. Не варто докоряти собі за це. Відпочиньте та не починайте справ, у яких потрібна максимальна точність та уважність. Краще знайдіть собі творче заняття та виявіть свої таланти. Займіться прибиранням будинку, можливо навіть дрібним ремонтом.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У цей період Стрільцям потрібно завершити розпочаті справи та виконати дані раніше обіцянки. По-перше, це полегшить вашу душу, а по-друге, у вас з’явиться після більше вільного часу. Не відмовляйтеся від зустрічей та походів на заходи, адже ви можете познайомитися з потрібними людьми. Зазначимо, що Стрільці бувають дуже нетерплячими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Настав час для виконання всього задуманого. Бажання, для яких не потрібні великі витрати, можна втілити вже цього дня. А ось для більш серйозних мрій і бажань, варто розпланувати все до дрібниць. Слушний час для знайомства з потрібними людьми, які допоможуть вам у кар’єрі. Використовуйте ці можливості для зміцнення фінансів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня доля приготувала вам подарунки у вигляді цікавих зустрічей та вдалих пропозицій. Не намагайтеся змінити перебіг подій: зірки дають вам щасливий шанс, яким треба скористатися. Звертайте увагу на дрібні деталі, від них багато залежить. Після обіду можна вирушити на невеликий шопінг.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде насиченим та повним цікавих пропозицій. Не бійтеся ризикувати чи звертатися до впливових людей: ви зможете зачарувати будь-кого. Ви відчуєте приплив кипучої енергії та впевненості у собі. Намагайтеся дивитися на речі гнучкіше і не ставати з приводу в захисну стійку. А ви знали, що Риби — найбільші марнотрати ?