Три головні везунчики за знаком Зодіаку: у кого є шанс зірвати куш у лотереї

Стрільців, Козерогів та Риб чекає успіх і багатство

Деяким знакам Зодіаку пощастить у рік Кролика-2023. Інші представники зодіакального кола можуть розраховувати на везіння вже зараз. Про те, що на них може чекати великий виграш, буквально написано в їхньому гороскопі.

За словами астрологів, є всі шанси виграти у лотерею у трьох знаків Зодіаку – Стрільця, Козерога та Риб. Як пише nypost, удача може знайти цю трійку везунчиків і принести всілякі багатства.

Стрілець

Стрілець відрізняється природною легкістю та достатком. Це втілення оптимізму, тому вони не бояться робити великі ставки і ризикувати всім. Їхня сміливість регулярно винагороджується дарами. Цей вогненний знак любить ділитися і тринькати, наприклад, бере участь у гонках на поні, оплачує рахунок за весь бар і кладе доларові купюри в стрінги та чашки кави.

Козеріг

Успіх приходить до Козерогів із запізненням, оскільки вони часто переживають важке дитинство. Проте їхні страждання породжують стратегію та гостре око для спостереження. Це найпрацьовитіші із земних знаків, вчаться створювати свою удачу, розтягувати та зберігати свої виграші, гарантуючи, що будь-яке процвітання зможуть примножити. Вони цілком здатні брехати про виграш у лотерею, зберігати купони у шкіряних гаманцях, обманювати податкову службу і ніколи не брати відпустку.

Риби

У своїх найясніших проявах Риби межують із ясновидцями. Вони можуть протистояти зміненим станам та втручанню емоцій. Повідомлення, які до них надходять, можуть набувати форми примарного шепоту, усвідомлених сновидінь, малюнків на кавовій гущі й навіть виграшних номерів.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку найпереконливіші та вмовлять на будь-яку авантюру.