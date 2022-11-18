Які знаки Зодіаку розлучаються найчастіше: три найнещасливіші

Близнюки часто надто інфантильно ставляться до шлюбу

Оскільки всі знаки Зодіаку мають різні риси характеру, можна виділити тих, хто схильний до розлучень найбільше. Астрологи назвали трійку головних "шлюбних невдах".

Телець

Тільці не дають других шансів нікому. Понад те, вони часто досить імпульсивні і надто емоційні. Тільці розлучаються відразу, як тільки дізнаються щось неприємне про людину. По суті, це перфекціоністи, яким потрібен ідеальний шлюб. Зрозуміло, у ньому Тельці мають бути на чолі всього, у центрі уваги, пише slovofraza.com. Гороскоп для Тельця на сьогодні, дивіться на сайті.

Близнюки

Близнюки часто надто інфантильно ставляться до шлюбу. Вони думають, що все буде добре попри все, але самі рідко щось роблять для подолання проблем. Їм потрібний той, хто зміг би контролювати їх, "тримати у вуздечку". Це може бути дуже сильна і відкрита людина. Близнюки частіше за інші Знаки Зодіаку не витримують одноманітності та рутини, тому вони відразу збігають. Гороскоп для Близнюків на сьогодні, дивіться на сайті.

Терези

Терези легковажні. Нерідко шлюб для них просто гарна церемонія, не більше того. У тих, хто сприймає його серйозно, є інша проблема. Йдеться про вітряність та необхідність постійно бути в центрі уваги. Якщо друга половинка не робить компліменти і відрізняється ревнощами, то в такому шлюбі Терезам не буде комфортно — розрив неминучий. Гороскоп для Терезів на сьогодні, дивіться на сайті.

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