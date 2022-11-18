Трьох знаків Зодіаку чекають приємні сюрпризи наприкінці листопада: хто в "білому списку"

Ці щасливчики дізнаються та відчують щось чудесне

Нині лише середина листопада і до кінця місяця зірки ще встигнуть здивувати всіх представників зодіакального кола. Комусь зі знаків Зодіаку пощастить у лотереї, а хтось опиниться в центрі подій, дочекається приємного сюрпризу від Всесвіту.

Астрологи розповіли, що наприкінці листопада цього року людям, народженим під сузір’ями Лева, Терезів та Козерога, доведеться зіткнутися з різними, приємними сюрпризами. Про це пише belnovosti.

Козероги

Наприкінці цього місяця Козероги дізнаються про несподівану новину про своїх колег. Вони здивуються їм, тому що нічого подібного від них вони не чекали. Козерогам буде незвично за нових обставин, вони будуть і раді, і трохи засмучені. Гороскоп Козерога на день читайте на нашому сайті.

Леви

Леви підстрибнуть від несподіванки. Вони дізнаються новини про своїх дітей, про таланти яких не здогадувалися до певного моменту. Цей період у житті Левів буде незвичним. Що випало на долю Лева сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Терези

Терези наприкінці листопада дізнаються про щось несподіване і вдома, і на роботі, і в колі друзів. Вони будуть раді новим змінам, адже вони будуть лише позитивними. Як проходить сьогоднішній день у Терезів, дізнайтеся з їхнього гороскопа.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить у Новий рік-2023.